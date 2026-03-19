Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

L’Equipe — о Сафонове: россиянин блеснул и доказал свою состоятельность в матче с «Челси»

Комментарии

Французское издание L’Equipe оценило выступление российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане разгромили «Челси». Вратарь сборной России сделал девять сейвов, а первый гол был забит после его длинной передачи от своих ворот.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

«Российский вратарь Матвей Сафонов, хотя и был вовлечён в игру, но до сих пор редко играл решающую роль, показал безупречную игру под давлением на «Стэмфорд Бридж». Достаточно ли этого, чтобы окончательно закрепить за собой место в «ПСЖ»? Люка Шевалье тем временем приходится справляться со своим разочарованием, связанным с этой новой ситуацией.

В индивидуальном плане это главное изменение между прошлогодним и нынешним «ПСЖ». Решение не продлевать контракт с Джанлуиджи Доннаруммой, перешедшим в «Манчестер Сити», вызвало период неопределённости в воротах — между деликатной адаптацией Шевалье и спорным назначением Матвея на позицию первого номера. Надёжный, но не всегда доминирующий россиянин убедительно доказал свою состоятельность во вторник в матче с «Челси», где ему пришлось показать свою лучшую игру, он блеснул (3:0, 5:2 в первом матче). Пока этого недостаточно, чтобы положить конец всем спорам, но мы приближаемся к этому», — говорится в материале издания, посвящённом российскому вратарю.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android