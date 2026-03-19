L’Equipe — о Сафонове: россиянин блеснул и доказал свою состоятельность в матче с «Челси»

Французское издание L’Equipe оценило выступление российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане разгромили «Челси». Вратарь сборной России сделал девять сейвов, а первый гол был забит после его длинной передачи от своих ворот.

«Российский вратарь Матвей Сафонов, хотя и был вовлечён в игру, но до сих пор редко играл решающую роль, показал безупречную игру под давлением на «Стэмфорд Бридж». Достаточно ли этого, чтобы окончательно закрепить за собой место в «ПСЖ»? Люка Шевалье тем временем приходится справляться со своим разочарованием, связанным с этой новой ситуацией.

В индивидуальном плане это главное изменение между прошлогодним и нынешним «ПСЖ». Решение не продлевать контракт с Джанлуиджи Доннаруммой, перешедшим в «Манчестер Сити», вызвало период неопределённости в воротах — между деликатной адаптацией Шевалье и спорным назначением Матвея на позицию первого номера. Надёжный, но не всегда доминирующий россиянин убедительно доказал свою состоятельность во вторник в матче с «Челси», где ему пришлось показать свою лучшую игру, он блеснул (3:0, 5:2 в первом матче). Пока этого недостаточно, чтобы положить конец всем спорам, но мы приближаемся к этому», — говорится в материале издания, посвящённом российскому вратарю.