Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Левандовски забил в ворота 41 клуба в ЛЧ. Поляк установил рекорд турнира, обойдя Месси

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски отличился в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (7:2). Тем самым нападающий забил в ворота 41 клуба в ЛЧ, обновив рекорд турнира. Предыдущим рекордсменом являлся Лионель Месси, аргентинец огорчал 40 команд.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
7 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Рафинья – 6'     1:1 Эланга – 15'     2:1 Берналь – 18'     2:2 Эланга – 28'     3:2 Ямаль – 45+7'     4:2 Лопес – 51'     5:2 Левандовски – 56'     6:2 Левандовски – 61'     7:2 Рафинья – 72'    

Левандовски забивал в ворота лондонского «Арсенала», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма», «Челси», «Ньюкасла», мадридского «Реала», «Барселоны», «Малаги», «Атлетико», «Вильярреала», «Интера», «Ювентуса», «Ромы», «Лацио», «Наполи», «Марселя», «ПСЖ», «Лиона», «Бреста», «Баварии», «Боруссии» из Дортмунда, «Порту», «Бенфики», «Зенита», «Ростова», «Аякса», ПСВ, «Шахтёра», киевского «Динамо», греческих «Олимпиакоса» и АЕКа, «Андерлехта», «Антверпена», «Славии», «Виктории Пльзень», «Динамо» Загреб, «Црвены Звезды», «Ред Булл Зальцбург», «Янг Бойз», «Копенгагена» и «Бешикташа».

Всего польский нападающий провёл 142 матча в Лиге чемпионов, в которых забил 109 голов.

