Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов — 2025/2026

В среду, 18 марта, стали известны все восемь участников 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. «Барселона» завоевала путёвку в четвертьфинал, разгромив в ответном матче 1/8 финала «Ньюкасл» (7:2). «Ливерпуль» после поражения в первой игре (0:1) разгромил «Галатасарай» (4:0).

«Атлетико» по сумме двух встреч оказался сильнее «Тоттенхэма» (5:2, 2:3). «Бавария» попала в восьмёрку сильнейших, разгромив «Аталанту» (6:1, 4:1). По итогам прошлого игрового дня в 1/4 финала ЛЧ квалифицировались «Реал», «Спортинг», «Арсенал» и «ПСЖ».

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

«Спортинг» — «Арсенал».

«Реал» — «Бавария».

«ПСЖ» — «Ливерпуль».

«Барселона» — «Атлетико».

Первые матчи 1/4 финала состоятся во вторник, 7 апреля.