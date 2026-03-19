Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов — 2025/2026

Комментарии

В среду, 18 марта, стали известны все восемь участников 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. «Барселона» завоевала путёвку в четвертьфинал, разгромив в ответном матче 1/8 финала «Ньюкасл» (7:2). «Ливерпуль» после поражения в первой игре (0:1) разгромил «Галатасарай» (4:0).

«Атлетико» по сумме двух встреч оказался сильнее «Тоттенхэма» (5:2, 2:3). «Бавария» попала в восьмёрку сильнейших, разгромив «Аталанту» (6:1, 4:1). По итогам прошлого игрового дня в 1/4 финала ЛЧ квалифицировались «Реал», «Спортинг», «Арсенал» и «ПСЖ».

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

«Спортинг» — «Арсенал».
«Реал» — «Бавария».
«ПСЖ» — «Ливерпуль».
«Барселона» — «Атлетико».

Первые матчи 1/4 финала состоятся во вторник, 7 апреля.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android