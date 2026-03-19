«Ливерпуль» забил четыре мяча «Галатасараю» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Ливерпуль» и «Галатасарай». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Счёт открыл хавбек «Ливерпуля» Доминик Собослаи на 25-й минуте. Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах не реализовал пенальти на 45+4-й минуте. Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике удвоил преимущество хозяев на 51-й минуте. Райан Гравенберх забил третий мяч в ворота «Галатасарая» на 53-й минуте. Салах забил четвёртый мяч в ворота турецкой команды на 62-й минуте встречи.

В первом матче турецкая команда победила со счётом 1:0.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Галатасарай» по сумме двух встреч победил «Ювентус» со счётом 7:5. На стадии общего этапа Лиги чемпионов мерсисайдцы набрали 18 очков и заняли третье место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

