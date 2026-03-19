Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Галатасарай, результат матча 18 марта 2026, счёт 4:0, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/2026

«Ливерпуль» забил четыре мяча «Галатасараю» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Ливерпуль» и «Галатасарай». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Собослаи – 25'     2:0 Экитике – 51'     3:0 Гравенберх – 53'     4:0 Салах – 62'    

Счёт открыл хавбек «Ливерпуля» Доминик Собослаи на 25-й минуте. Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах не реализовал пенальти на 45+4-й минуте. Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике удвоил преимущество хозяев на 51-й минуте. Райан Гравенберх забил третий мяч в ворота «Галатасарая» на 53-й минуте. Салах забил четвёртый мяч в ворота турецкой команды на 62-й минуте встречи.

В первом матче турецкая команда победила со счётом 1:0.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Галатасарай» по сумме двух встреч победил «Ювентус» со счётом 7:5. На стадии общего этапа Лиги чемпионов мерсисайдцы набрали 18 очков и заняли третье место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
«Ливерпуль» — «Галатасарай». Честь короны под угрозой!
