Кейн обошёл Шевченко, Ибрагимовича и Ди Стефано по числу голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отметился двумя голами в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой» (4:1). Таким образом, в активе англичанина 50 мячей в 66 встречах главного еврокубкового турнира.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 1
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Кейн – 25'     2:0 Кейн – 54'     3:0 Карл – 56'     4:0 Диас – 70'     4:1 Самарджич – 85'    

Кейн теперь обошёл с Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича, у которых было по 48 забитых мячей на момент завершения карьеры. Кроме того, англичанин опередил испано-аргентинца Альфредо Ди Стефано, на счету которого 49 забитых голов.

Кейн разделяет 10-ю строчку в списке лучших бомбардиров турнира с египтянином Мохамедом Салахом и французом Тьерри Анри, на счету которых по 50 забитых голов. Лидером списка со 140 голами является Криштиану Роналду, выступавший в Европе за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

