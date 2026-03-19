Кейн обошёл Шевченко, Ибрагимовича и Ди Стефано по числу голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отметился двумя голами в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой» (4:1). Таким образом, в активе англичанина 50 мячей в 66 встречах главного еврокубкового турнира.
Кейн теперь обошёл с Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича, у которых было по 48 забитых мячей на момент завершения карьеры. Кроме того, англичанин опередил испано-аргентинца Альфредо Ди Стефано, на счету которого 49 забитых голов.
Кейн разделяет 10-ю строчку в списке лучших бомбардиров турнира с египтянином Мохамедом Салахом и французом Тьерри Анри, на счету которых по 50 забитых голов. Лидером списка со 140 голами является Криштиану Роналду, выступавший в Европе за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
