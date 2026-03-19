Стали известны подробности по состоянию здоровья Куртуа, заменённого в перерыве матча ЛЧ

Первичное медицинское обследование голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Манчестер Сити» выявило разрыв приводящей мышцы правой ноги. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, участие Куртуа в грядущем мадридском дерби с «Атлетико» в рамках 29-го тура Ла Лиги практически исключено. Отмечается, что на данный момент изучается, насколько этот разрыв серьёзен для бельгийца. Если это не микроразрыв, то Тибо может пропустить матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией», которые пройдут 7 и 14 апреля.

Утверждается, что Куртуа почувствовал боль во время предматчевой разминки. Он пошёл в раздевалку и сообщил об этом медицинскому персоналу. После быстрого осмотра он решил пойти на жертвы и сыграть, однако в перерыве было принято решение о его замене на резервного вратаря Андрея Лунина.