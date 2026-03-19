«Барселона» повторила личное достижение 10-летней давности в Лиге чемпионов

«Барселона» забила семь мячей в одном матче Лига чемпионов УЕФА в третий раз в своей истории. Ранее это удавалось сделать в 1/8 финала против «Байера» в марте 2012 года (7:1), а также на групповом этапе в игре с «Селтиком» в сентябре 2016-го (7:0), сообщает OptaJose.

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, «Барселона» разгромила «Ньюкасл» со счётом 7:2.

По итогам двух матчей каталонский клуб вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с «Атлетико».

Первые матчи 1/4 финала состоятся во вторник, 7 апреля. Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.