«Барселона» повторила личное достижение 10-летней давности в Лиге чемпионов
Поделиться
«Барселона» забила семь мячей в одном матче Лига чемпионов УЕФА в третий раз в своей истории. Ранее это удавалось сделать в 1/8 финала против «Байера» в марте 2012 года (7:1), а также на групповом этапе в игре с «Селтиком» в сентябре 2016-го (7:0), сообщает OptaJose.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
7 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Рафинья – 6' 1:1 Эланга – 15' 2:1 Берналь – 18' 2:2 Эланга – 28' 3:2 Ямаль – 45+7' 4:2 Лопес – 51' 5:2 Левандовски – 56' 6:2 Левандовски – 61' 7:2 Рафинья – 72'
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, «Барселона» разгромила «Ньюкасл» со счётом 7:2.
По итогам двух матчей каталонский клуб вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с «Атлетико».
Первые матчи 1/4 финала состоятся во вторник, 7 апреля. Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Комментарии
