Footmercato: Сафонов в матче с «Челси» отправил ещё один мощный сигнал Шевалье

Крупное французское издание Footmercato оценило российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова после его игры в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (3:0). Сафонов в этом матче отыграл «на ноль» и совершил девять сейвов.

«Тем не менее, как и на «Парк де Пренс» неделю назад, всё было не так просто. Несмотря на общее доминирование и хладнокровие у чужих ворот, «ПСЖ» не раз заставлял болельщиков хвататься за сердце. К счастью для парижан, Матвей Сафонов подтвердил свой прогресс. Вновь выйдя в стартовом составе по решению Луиса Энрике, россиянин, несмотря на несколько рискованных выносов, был надёжен. В последние недели он неизменно вселяет уверенность.

В общей сложности бывший голкипер «Краснодара» совершил девять сейвов: некоторые были проще, другие — сложнее, но новый первый номер красно-синих вновь оказался на высоте. Сафонов в лондонском матче отправил ещё один мощный сигнал Люке Шевалье, который приехал в Париж с ярлыком основного вратаря. Запрошенный на нескольких эпизодах в первые полчаса, россиянин особенно отличился спасением на 42-й минуте и ещё одним решающим сейвом сразу после (43-я минута). После перерыва он вновь блеснул блестящими действиями (60-я, 64-я, 76-я минуты)», — говорится в статье Footmercato.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. В текущем сезоне в его активе 15 матчей, 17 пропущенных мячей и шесть «сухих» встреч.