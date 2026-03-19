Роберт Левандовски побил рекорд Филиппо Индзаги в Лиге чемпионов
Польский нападающий Роберт Левандовски (37 лет и 209 дней) стал самым возрастным игроком, оформившим дубль в матче Лиги чемпионов УЕФА, превзойдя достижение Филиппо Индзаги, который забил дважды за «Милан» в игре с «Реалом» в ноябре 2010 года (37 лет и 86 дней), сообщает OptaJose.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
7 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Рафинья – 6' 1:1 Эланга – 15' 2:1 Берналь – 18' 2:2 Эланга – 28' 3:2 Ямаль – 45+7' 4:2 Лопес – 51' 5:2 Левандовски – 56' 6:2 Левандовски – 61' 7:2 Рафинья – 72'
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Барселона» разгромила «Ньюкасл» со счётом 7:2.
По сумме двух матчей каталонский клуб вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с «Атлетико».
В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 16 голов и три результативные передачи.
