Роберт Левандовски побил рекорд Филиппо Индзаги в Лиге чемпионов

Польский нападающий Роберт Левандовски (37 лет и 209 дней) стал самым возрастным игроком, оформившим дубль в матче Лиги чемпионов УЕФА, превзойдя достижение Филиппо Индзаги, который забил дважды за «Милан» в игре с «Реалом» в ноябре 2010 года (37 лет и 86 дней), сообщает OptaJose.

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Барселона» разгромила «Ньюкасл» со счётом 7:2.

По сумме двух матчей каталонский клуб вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с «Атлетико».

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 16 голов и три результативные передачи.