Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Другого объяснения нет». Челестини — о частых удалениях игроков ЦСКА в последних матчах

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о частых удалениях игроков клуба в последних матчах.

«Это футбол, другого объяснения нет. В матче с «Динамо» мяч был в воздухе, Лусиано хотел сыграть в него. Он не видел соперника. Сегодня удаления носили более эмоциональный характер. Эти карточки отличаются от предыдущих. Конечно, Матеус Рейс разочарован тем, что, приехав помочь и привнести свой вклад, всё происходит не так, как хотелось бы. Он сам это понимает. Но до матча я говорил ему о том, что сегодня нужно играть с энергией, но не терять голову. Мы понимаем, что допускаем ошибки — и не только по красным карточкам, но и по тем голам, которые мы подарили «Краснодару». С «Балтикой» было то же самое, гол мы подарили сопернику сами. Там дело было в деталях: не забили, когда должны, далее результативно ошиблись. Такие небольшие эпизоды и определили игру. Сегодня же мы все подавлены, но уже в следующей игре поднимем головы и на своём поле будем биться за три очка. Нашей команде очень нужно выиграть. Да, мы начали свой путь с поражений — но таким образом ты становишься сильнее», — приводит слова Челестини официальный сайт клуба.

В последнем матче Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» (0:4) столичный клуб заканчивал игру вдевятером. ЦСКА проиграл четыре из последних пяти матчей во всех турнирах.

