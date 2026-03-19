«Сумасшедший матч». Флик высказался о 7:2 с «Ньюкаслом» и выходе в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе своей команды со счётом 7:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Ньюкасл Юнайтед».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
7 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Рафинья – 6'     1:1 Эланга – 15'     2:1 Берналь – 18'     2:2 Эланга – 28'     3:2 Ямаль – 45+7'     4:2 Лопес – 51'     5:2 Левандовски – 56'     6:2 Левандовски – 61'     7:2 Рафинья – 72'    
«Безусловно, это был сумасшедший матч. Думаю, в первом тайме мы играли не лучшим образом, но во втором действовали гораздо интереснее. Счёт 3:2 позволил нам вернуться в игру ещё до перерыва, и это было очень важно.

Первый тайм выдался тяжёлым. Мы знали, что они будут прессинговать. Мы забили два гола, но игра шла с постоянными перепадами. Когда счёт стал 3:2, я сказал ребятам, что мы всё время играем только длинными передачами. Я попросил их оказывать давление, затем контролировать мяч и действовать глубже, когда появится возможность. И это сработало.

Мы ещё раз проанализируем матч. В последних играх, считаю, мы действовали в обороне лучше, несмотря на травмы. В любом случае сегодня во втором тайме мы прибавили, посему сопернику стало сложнее», — приводит слова Флика издание AS.

Благодаря данной победе подопечные Флика квалифицировались в 1/4 финала турнира, одолев англичан по сумме двух матчей со счётом 8:3. Соперником каталонцев в следующей стадии станет мадридский «Атлетико».

