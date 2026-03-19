«Сумасшедший матч». Флик высказался о 7:2 с «Ньюкаслом» и выходе в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе своей команды со счётом 7:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Ньюкасл Юнайтед».

«Безусловно, это был сумасшедший матч. Думаю, в первом тайме мы играли не лучшим образом, но во втором действовали гораздо интереснее. Счёт 3:2 позволил нам вернуться в игру ещё до перерыва, и это было очень важно.

Первый тайм выдался тяжёлым. Мы знали, что они будут прессинговать. Мы забили два гола, но игра шла с постоянными перепадами. Когда счёт стал 3:2, я сказал ребятам, что мы всё время играем только длинными передачами. Я попросил их оказывать давление, затем контролировать мяч и действовать глубже, когда появится возможность. И это сработало.

Мы ещё раз проанализируем матч. В последних играх, считаю, мы действовали в обороне лучше, несмотря на травмы. В любом случае сегодня во втором тайме мы прибавили, посему сопернику стало сложнее», — приводит слова Флика издание AS.

Благодаря данной победе подопечные Флика квалифицировались в 1/4 финала турнира, одолев англичан по сумме двух матчей со счётом 8:3. Соперником каталонцев в следующей стадии станет мадридский «Атлетико».