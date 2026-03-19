Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал выход в 1/4 финала Лиги чемпионов на «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем противостоянии в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» и перспективах команды в главном еврокубковом турнире.

«Следующий соперник будет очень сложным. Нужно идти шаг за шагом, матч за матчем. Так мы действовали в прошлом сезоне и постараемся повторить это сейчас… С самого первого дня я вижу ментальную зрелость команды. Уже на предсезонке 2024 года у нас было много молодых игроков, и им нравится соревноваться. «Ла Масия» проделала огромную работу в этом плане», — приводит слова Флика издание AS.

Напомним, первый матч состоится 8 апреля в Барселоне. Ответная игра пройдёт в Мадриде 14 апреля.

