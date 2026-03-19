Лионель Месси забил 900-й гол в карьере

В эти минуты проходит матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором «Интер Майами» встречается с «Нэшвиллом».

На момент написания новости проходит первый тайм, счёт 1:0 в пользу «Интер Майами». Гол в свой актив записал аргентинский нападающий Лионель Месси.

Аргентинский нападающий забил свой 900-й гол в карьере, сообщает журналист Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола.