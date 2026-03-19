Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси забил 900-й гол в карьере

Лионель Месси забил 900-й гол в карьере
Комментарии

В эти минуты проходит матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором «Интер Майами» встречается с «Нэшвиллом».
На момент написания новости проходит первый тайм, счёт 1:0 в пользу «Интер Майами». Гол в свой актив записал аргентинский нападающий Лионель Месси.

Аргентинский нападающий забил свой 900-й гол в карьере, сообщает журналист Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола.

Месси психовал и встречался с Трампом, Миранчук тащит «Атланту». Как стартовал сезон МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android