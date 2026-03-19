Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ньюкасла» высказался о семи пропущенных голах от «Барселоны» в Лиге чемпионов

Комментарии

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал разгромное поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:7).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
7 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Рафинья – 6'     1:1 Эланга – 15'     2:1 Берналь – 18'     2:2 Эланга – 28'     3:2 Ямаль – 45+7'     4:2 Лопес – 51'     5:2 Левандовски – 56'     6:2 Левандовски – 61'     7:2 Рафинья – 72'    

«Несмотря на то что сегодняшний счёт получился для нас жёстким и это болезненный опыт, видеть, как игроки действовали в первом тайме и реализовали примерно 90% того, что мы хотели, было очень приятно. Не думаю, что всё это должно быть забыто из-за итогового счёта, как бы трудно это ни было принять. Вероятно, ключевым моментом стал пенальти. При том что в первом тайме мы сыграли очень хорошо, во многих аспектах выглядели отлично и показали именно тот футбол, к которому стремимся. В нашей игре было слишком много индивидуальных ошибок, чтобы довести это выступление до нужного результата. Если бы мы оборонялись хотя бы близко к нашему уровню, думаю, к перерыву мы бы вели в счёте», — приводит слова Хау ESPN.

По итогам двух матчей «Барселона» вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с «Атлетико».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android