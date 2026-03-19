Тренер «Ньюкасла» высказался о семи пропущенных голах от «Барселоны» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал разгромное поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:7).

«Несмотря на то что сегодняшний счёт получился для нас жёстким и это болезненный опыт, видеть, как игроки действовали в первом тайме и реализовали примерно 90% того, что мы хотели, было очень приятно. Не думаю, что всё это должно быть забыто из-за итогового счёта, как бы трудно это ни было принять. Вероятно, ключевым моментом стал пенальти. При том что в первом тайме мы сыграли очень хорошо, во многих аспектах выглядели отлично и показали именно тот футбол, к которому стремимся. В нашей игре было слишком много индивидуальных ошибок, чтобы довести это выступление до нужного результата. Если бы мы оборонялись хотя бы близко к нашему уровню, думаю, к перерыву мы бы вели в счёте», — приводит слова Хау ESPN.

По итогам двух матчей «Барселона» вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с «Атлетико».