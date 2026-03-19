Капитан «ПСЖ» отреагировал на игру Сафонова после разгрома «Челси» в Лиге чемпионов

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос отметил игру голкипера Матвея Сафонова в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси». Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась победой парижан со счётом 3:0, что в совокупности с результатом первой игры (5:2) обеспечило команде выход в четвертьфинал.

«Очень важно иметь вратаря, который справляется с таким давлением. Матвей показал, что он — очень большой голкипер. Все команды, которые добивались успеха, имели вратаря, который их спасал. Он очень нас успокаивает», — приводит слова Маркиньоса Footmercato.

Сафонов совершил девять сейвов, после его выноса и ошибки защитника лондонцев Мамаду Сарра вингер красно-синих Хвича Кварацхелия открыл счёт на шестой минуте. В текущем сезоне Сафонов провёл за французский клуб 15 матчей во всех турнирах, пропустил в них 17 голов и шесть раз сыграл «на ноль».