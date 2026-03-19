Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это многое говорит о его характере». Слот – об игре Салаха после незабитого пенальти в ЛЧ

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре нападающего Мохамеда Салаха в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Галатасараем» (4:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Собослаи – 25'     2:0 Экитике – 51'     3:0 Гравенберх – 53'     4:0 Салах – 62'    

«Думаю, это многое говорит о его характере, он не реализовал пенальти, это был сложный момент, но затем отдал отличную результативную передачу, а его гол — это просто его фирменный стиль.

Для меня и для игроков очень важно чувствовать поддержку болельщиков. «Энфилд» показал, что мы способны создать атмосферу даже лучше, чем у «Галатасарая» на их стадионе. Наши фанаты отреагировали, когда увидели, что соперник тянет время, и это нам сильно помогло», — приводит слова Слота BBC.

В четвертьфинале турнира «Ливерпуль» встретится с «ПСЖ».

Материалы по теме
«Ливерпуль» с двух ног влетел в 1/4 финала ЛЧ! Салах побыл и лузером, и героем
«Ливерпуль» с двух ног влетел в 1/4 финала ЛЧ! Салах побыл и лузером, и героем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android