«Это многое говорит о его характере». Слот – об игре Салаха после незабитого пенальти в ЛЧ
Поделиться
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре нападающего Мохамеда Салаха в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Галатасараем» (4:0).
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Собослаи – 25' 2:0 Экитике – 51' 3:0 Гравенберх – 53' 4:0 Салах – 62'
«Думаю, это многое говорит о его характере, он не реализовал пенальти, это был сложный момент, но затем отдал отличную результативную передачу, а его гол — это просто его фирменный стиль.
Для меня и для игроков очень важно чувствовать поддержку болельщиков. «Энфилд» показал, что мы способны создать атмосферу даже лучше, чем у «Галатасарая» на их стадионе. Наши фанаты отреагировали, когда увидели, что соперник тянет время, и это нам сильно помогло», — приводит слова Слота BBC.
В четвертьфинале турнира «Ливерпуль» встретится с «ПСЖ».
Комментарии
- 19 марта 2026
-
03:21
-
03:07
-
02:58
-
02:56
-
02:43
-
02:29
-
02:28
-
02:10
-
02:01
-
01:45
-
01:43
-
01:30
-
01:27
-
01:15
-
00:58
-
00:57
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:46
-
00:34
-
00:34
-
00:28
-
00:24
-
00:16
-
00:11
-
00:09
-
00:08
-
00:07
-
00:05
-
00:03
-
00:03
-
00:02
-
00:00
- 18 марта 2026
-
23:58