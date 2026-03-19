«Это многое говорит о его характере». Слот – об игре Салаха после незабитого пенальти в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре нападающего Мохамеда Салаха в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Галатасараем» (4:0).

«Думаю, это многое говорит о его характере, он не реализовал пенальти, это был сложный момент, но затем отдал отличную результативную передачу, а его гол — это просто его фирменный стиль.

Для меня и для игроков очень важно чувствовать поддержку болельщиков. «Энфилд» показал, что мы способны создать атмосферу даже лучше, чем у «Галатасарая» на их стадионе. Наши фанаты отреагировали, когда увидели, что соперник тянет время, и это нам сильно помогло», — приводит слова Слота BBC.

В четвертьфинале турнира «Ливерпуль» встретится с «ПСЖ».