Матвей Сафонов опубликовал пост после выхода «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился постом в своём аккаунте в соцсетях, где отреагировал на победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0) и выход в 1/4 финала турнира. Отметим, в первой игре парижане также оказались сильнее — 5:2.

После матча россиянин выложил ряд фотографий, к которым сделал подпись на трёх языках — французском, английском и русском. Он написал: «An intense match and a confident win. Now we wait for our quarter-final opponent. Un match intense et une victoire maîtrisée. On attend maintenant notre adversaire en quart de finale. Напряжённый матч и уверенная победа. Ждём соперника по четвертьфиналу». Все три фразы имеют схожее значение. Кроме того, голкипер добавил эмодзи кулака.

Фото: Соцсети Матвея Сафонова

В текущем сезоне в активе Сафонова 15 матчей, 17 пропущенных мячей и шесть «сухих» встреч. В 1/4 финала главного еврокубка парижане сойдутся с «Ливерпулем». Встречи пройдут 8 и 14 апреля. Первая игра пройдёт в Париже, ответный матч — в Ливерпуле.