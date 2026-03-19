Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матвей Сафонов опубликовал пост после выхода «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился постом в своём аккаунте в соцсетях, где отреагировал на победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0) и выход в 1/4 финала турнира. Отметим, в первой игре парижане также оказались сильнее — 5:2.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

После матча россиянин выложил ряд фотографий, к которым сделал подпись на трёх языках — французском, английском и русском. Он написал: «An intense match and a confident win. Now we wait for our quarter-final opponent. Un match intense et une victoire maîtrisée. On attend maintenant notre adversaire en quart de finale. Напряжённый матч и уверенная победа. Ждём соперника по четвертьфиналу». Все три фразы имеют схожее значение. Кроме того, голкипер добавил эмодзи кулака.

Фото: Соцсети Матвея Сафонова

В текущем сезоне в активе Сафонова 15 матчей, 17 пропущенных мячей и шесть «сухих» встреч. В 1/4 финала главного еврокубка парижане сойдутся с «Ливерпулем». Встречи пройдут 8 и 14 апреля. Первая игра пройдёт в Париже, ответный матч — в Ливерпуле.

