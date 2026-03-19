Григорян высказался о перспективах Гусева в «Динамо» после выхода в финал Пути РПЛ Кубка

Российский тренер Александр Григорян высказался о перспективах Ролана Гусева во главе московского «Динамо» после выхода бело-голубых в финал Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Напомним, «Динамо» под руководством Гусева проиграло «Спартаку» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Тренер «Динамо» — человек, который много лет сидел в засаде. Сейчас у него появился уникальный шанс себя проявить. У «Динамо» есть все шансы достойно завершить чемпионат, набрав как можно больше очков. Думаю, что «Динамо» важнее завоевать Кубок России, поэтому Гусев так и подошёл к этому матчу», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Первый матч между командами завершился разгромной победой московского «Динамо» (5:2). Таким образом, бело-голубые вышли в финал Пути РПЛ, где встретятся с «Краснодаром». «Спартак» продолжит выступления в Пути регионов.