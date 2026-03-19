Симеоне высказался о выходе «Атлетико» в 1/4 финала ЛЧ на «Барселону», упомянув «Реал»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выход в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, где соперниками красно-белых станет каталонская «Барселона».

«Я доволен прогрессом клуба, команды и тем, что мы регулярно попадаем в восьмёрку сильнейших в Европе, хотя каждый раз сделать это становится сложнее. У нас есть энтузиазм. Я равняюсь на людей, которые были рядом со мной. Моно Бургос как-то посоветовал мне: «Старайся проводить как можно больше товарищеских матчей против «Барселоны», «Реала» и «Баварии». Чем чаще ты играешь с такими командами и преодолеваешь страх, тем лучше их понимаешь и тем больше у тебя шансов», — приводит слова Симеоне издание Marca.

Напомним, первый матч состоится 8 апреля в Барселоне. Ответная игра пройдёт в Мадриде 14 апреля.