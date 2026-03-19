Фабио Челестини объяснил четыре поражения ЦСКА в последних пяти матчах

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о неудачных результатах команды после возобновления сезона РПЛ.

«Я считаю, что в первом матче года против «Ахмата» мы сыграли неудачно. Это факт, и мы это признаём. Игра с «Краснодаром» дома была очень хорошей во всех фазах, и мы должны были выигрывать с более крупным счетом. В матче с «Динамо» было раннее удаление. В игре с «Балтикой» мы не забили и получили гол в свои ворота, однако в первом тайме мы создавали моменты, и мне это нравилось. Сегодня нам снова пришлось играть в меньшинстве. Мы хотим играть лучше, и у нас получится, если мы объединимся и будем верить в себя. Я на 100% верю в команду», — приводит слова Челестини официальный сайт столичного клуба.

В 2026 году ЦСКА провёл пять матчей во всех турнирах, в которых потерпел четыре поражения.