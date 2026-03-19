«Интер Майами» с Месси сыграл вничью с «Нэшвиллом» и вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Завершился ответный матч 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКА, в котором «Интер Майами» принимал «Нэшвилл». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась со счётом 1:1.
В составе «Интер Майами» гол забил аргентинский нападающий Лионель Месси, для которого этот мяч стал 900-м в карьере.
За «Нэшвилл» забил Кристан Эспиноса.
Напомним, первый матч завершился со счётом 0:0. Согласно правилу выездного гола «Нэшвилл» вышел в четвертьфинал турнира
Действующим чемпионов турнира является «Крус Асуль», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша турнира обыграл «Ванкувер Уайткэпс».