Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Интер Майами — Нэшвилл, результат матча 19 марта 2026, счёт 1:1, ответный матч 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2025/2026

«Интер Майами» с Месси сыграл вничью с «Нэшвиллом» и вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ
Комментарии

Завершился ответный матч 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКА, в котором «Интер Майами» принимал «Нэшвилл». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась со счётом 1:1.

В составе «Интер Майами» гол забил аргентинский нападающий Лионель Месси, для которого этот мяч стал 900-м в карьере.

За «Нэшвилл» забил Кристан Эспиноса.

Напомним, первый матч завершился со счётом 0:0. Согласно правилу выездного гола «Нэшвилл» вышел в четвертьфинал турнира

Действующим чемпионов турнира является «Крус Асуль», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша турнира обыграл «Ванкувер Уайткэпс».

Материалы по теме
Лионель Месси забил 900-й гол в карьере
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android