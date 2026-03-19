Диего Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в ответном матче ЛЧ с «Тоттенхэмом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Тоттенхэм Хотспур» (2:3).

«Матч был некомфортным. Мы говорили об этом в раздевалке и отреагировали во втором тайме: могли дважды оформить третий гол, но вместо этого назначили пенальти в наши ворота. Муссо действовал надёжно, Кардозо показал хорошую игру, важную роль сыграли темп и действия Хулиана, Ганцко и Лукмана. Хулиан сохранял хладнокровие в решающие моменты атак: мы заменили его, чтобы не получить карточку. В целом я доволен игрой каждого», — приводит слова Симеоне издание Marca.

Напомним, первый матч между командами завершился в пользу красно-белых со счётом 5:2. Таким образом, мадридский коллектив вышел в 1/4 финала турнира, где встретится в двухматчевом противостоянии с «Барселоной». Первый матч пройдёт в Каталонии 8 апреля. Ответная игра — в Мадриде 14 апреля.