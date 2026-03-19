Во Франции назвали клуб АПЛ, в который может перейти конкурент Сафонова Шевалье летом

Во Франции назвали клуб АПЛ, в который может перейти конкурент Сафонова Шевалье летом
Французский голкипер Люка Шевалье, являющийся конкурентом российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова за место в основном составе, может перейти грядущим летом в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает топовое издание L'Equipe.

По информации источника, «шпоры» уже несколько месяцев ищут нового вратаря в состав команды и считают, что француз хорошо подходит для этой роли. Отмечается, что, помимо лондонцев, есть ещё несколько неназванных клубов, которые проявили интерес к фигуре Шевалье и изучили возможность для потенциального летнего перехода.

Шевалье стал футболистом «ПСЖ» прошлым летом. Всего у новичка французского гранда 26 матчей, в которых он пропустил 28 мячей и 10 раз сыграл «на ноль». Сафонов выступает за парижан с 2024-го. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 15 матчей (1380 минут) во всех турнирах, пропустил в них 17 голов и шесть раз сыграл «на ноль».

