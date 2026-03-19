«Спартак» обыграл «Динамо» в четвёртом домашнем матче Кубка России подряд

Московский «Спартак» в четвёртый раз подряд победил столичное «Динамо» на своём поле в матче Фонбет Кубка России. 18 марта в ответной игре 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) красно-белые оформили победу со счётом 1:0, которой им не хватило для выхода в финал сетки (3:5 по сумме двух матчей).

Предыдущее домашнее поражение «Спартака» от «Динамо» в Кубке России датировано 15 апреля 2009 года, когда бело-голубые выиграли со счётом 0:3. После этого на «Открытие Арене» / «Лукойл Арене» в рамках Кубка побеждали только красно-белые — 29 августа 2023 года (4:1), 31 июля 2024 года (3:0) и 29 апреля 2025 года (2:1).

