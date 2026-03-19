Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Издание L'Équipe раскрыло реакцию Шевалье на возможный невызов в сборную Франции

Комментарии

Французское издание L'Équipe опубликовало материал, в котором поделилась подробностями ситуации вокруг вратаря «ПСЖ» Люки Шевалье и его возможного непопадания в сборную Франции.

«По информации из штаба, в среду вечером Шевалье ещё не был окончательно вычеркнут из списка, но его присутствие считалось сомнительным. Стоит внимательно следить за последствиями этого решения, если оно подтвердится сегодня. Тем временем экс-игрок «Лилля» признался близким, что ему удалось немного отстраниться от ситуации, что с настроем всё в порядке и он не собирается быть фаталистом относительно своей роли», — говорится в материале L'Équipe.

Отмечается, что сегодня, 19 марта, ожидается объявление состава сборной Франции на турне по США. 27 марта команда Дидье Дешама встретится с Бразилией, а 30 марта «синие» сойдутся с Колумбией 30 марта.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android