В «Спартаке» раскрыли подробности первой с 2022 года поездки на международный турнир в ЕС

Тренер «Спартака» U15 Александр Иванцов поделился подробностями о первой с 2022 года поездке российской команды на международный клубный турнир.

«Мы были на сборах в Турции, когда сообщили, что будет такой турнир. Скажем так: до конца не верилось, что всё гладко пройдёт, в том числе в организационном плане. Но нам достаточно оперативно подготовили все документы, а дальше было просто интересно — получить опыт вне зависимости от результата.

Прежде всего я бы хотел поблагодарить всех причастных за возможность принять участие в этом турнире. В первую очередь — руководство «Спартака» и футбольного клуба «Гонвед». Организация и отношение к нам были на высшем уровне, вплоть до мелочей. Турнир очень понравился — сильный состав участников. Было интересно попробовать себя на фоне хороших европейских команд. Когда готовились и анализировали, понимали, что «Аталанта» по своей возрастной категории в Италии идёт на первом месте. «Эльче» — достойная испанская команда. Интерес был неподдельный! Думаю, что мы выступили достойно и тем самым дали повод приглашать российские команды на такие турниры в дальнейшем», — сказал Иванцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» U15 занял второе место на международном футбольном клубном турнире в Венгрии. Турнир проходил с 12 по 15 марта в Будапеште на базе клуба «Гонвед». В соревновании также приняли участие «ПСЖ», «Аталанта», «Марибор» и «Эльче».

