Семь голов «Барсы» в плей-офф ЛЧ, 999-я шайба Александра Овечкина в НХЛ. Главное к утру
«Барселона» разгромила «Ньюкасл» с семью забитыми мячами в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, 40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф, «Спартак» победил московское «Динамо» в Пути РПЛ Фонбет Кубка России, но вылетел в Путь регионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Барселона» забила семь голов «Ньюкаслу» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Овечкин забросил 999 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 17 голов.
- «Спартак» победил «Динамо», но вылетел из Пути РПЛ Кубка России.
- Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву».
- Никита Кучеров — лучший бомбардир НХЛ за 2026 год с отрывом в 15 очков.
- «Ливерпуль» забил четыре мяча «Галатасараю» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов — 2025/2026.
- «Интер Майами» с Месси сыграл вничью с «Нэшвиллом» и вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
- Шевалье может покинуть «ПСЖ», Сафонова не видят основным в будущем — L’Equipe.
- ПСВ из Эйндховена рассматривает трансфер Манфреда Угальде — De Telegraaf.
- Три очка Малкина и Кросби не помогли «Питтсбургу» обыграть «Каролину» в матче с 11 голами.
- ХК ЦСКА в своём последнем матче регулярки текущего сезона победил по буллитам «Спартак».
- 70 очков Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» одолеть «Хьюстон», добыв седьмую победу кряду.
- Матчи теннисных турниров в Майами перенесены на следующий день.
Комментарии