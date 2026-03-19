19 марта главные новости спорта, футбольные трансферы, Лига чемпионов, хоккей, НХЛ, КХЛ, баскетбол, НБА, теннис

Семь голов «Барсы» в плей-офф ЛЧ, 999-я шайба Александра Овечкина в НХЛ. Главное к утру
«Барселона» разгромила «Ньюкасл» с семью забитыми мячами в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, 40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф, «Спартак» победил московское «Динамо» в Пути РПЛ Фонбет Кубка России, но вылетел в Путь регионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» забила семь голов «Ньюкаслу» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
  2. Овечкин забросил 999 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 17 голов.
  3. «Спартак» победил «Динамо», но вылетел из Пути РПЛ Кубка России.
  4. Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву».
  5. Никита Кучеровлучший бомбардир НХЛ за 2026 год с отрывом в 15 очков.
  6. «Ливерпуль» забил четыре мяча «Галатасараю» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
  7. Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов — 2025/2026.
  8. «Интер Майами» с Месси сыграл вничью с «Нэшвиллом» и вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
  9. Шевалье может покинуть «ПСЖ», Сафонова не видят основным в будущем — L’Equipe.
  10. ПСВ из Эйндховена рассматривает трансфер Манфреда Угальде — De Telegraaf.
  11. Три очка Малкина и Кросби не помогли «Питтсбургу» обыграть «Каролину» в матче с 11 голами.
  12. ХК ЦСКА в своём последнем матче регулярки текущего сезона победил по буллитам «Спартак».
  13. 70 очков Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» одолеть «Хьюстон», добыв седьмую победу кряду.
  14. Матчи теннисных турниров в Майами перенесены на следующий день.
