Капитан «Спартака» U15 рассказал, как российских футболистов принимали в Венгрии

Капитан «Спартака» U15 Никита Егоров поделился подробностями о том, как россиян приняли в Европе на первом с 2022 года международном клубном турнире.

— Можно сказать, что ваш «Спартак» в какой-то мере «прорубил окно в Европу»?
— Мне кажется, на 100% можно так сказать. Нас ждали и тепло принимали. Думаю, и мы оставили хорошее впечатление своей игрой и энергетикой. Надеюсь, что теперь и другие российские команды будут приглашать на турниры в Европу. Нас пока вроде бы больше никуда не звали, но было бы неплохо, — сказал Егоров в в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» U15 занял второе место на международном футбольном клубном турнире в Венгрии. Турнир проходил с 12 по 15 марта в Будапеште на базе клуба «Гонвед». В соревновании также приняли участие «ПСЖ», «Аталанта», «Марибор» и «Эльче».

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Материалы по теме
Эксклюзив
В «Спартаке» раскрыли подробности первой с 2022 года поездки на международный турнир в ЕС
