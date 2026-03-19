В «Динамо» Мх назвали «VARовским» пенальти в кубковом матче с «Зенитом»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о спорном эпизоде с назначением пенальти в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:1).

«А смысл в экспертно-судейскую комиссию обращаться? Ну обратимся, сейчас пока не знаю, но такие пенальти давать… Я бы назвал его VARовским. Конечно, недовольны. Ребята вышли в экспериментальном составе, были молодые футболисты, много кто дебютировал, но «Зенит» не лучшую игру показал. Хочу поблагодарить наших игроков за самоотдачу, двигаемся дальше. Также благодарю наших болельщиков, их было слышно, им большое спасибо», — приводит слова Газизова издание ТАСС.

В качестве главного арбитра встречу обслуживал Павел Кукуян из Сочи. Пенальти был назначен после подсказки и просмотра видеоассистента рефери (VAR) в концовке первого тайма. Форвард сине-бело-голубых Джон Дуран реализовал 11-метровый удар.

Напомним, сине-бело-голубые пробивали пенальти в третьем матче подряд.