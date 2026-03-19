Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Показать ещё Все новости
В «Динамо» Мх назвали «VARовским» пенальти в кубковом матче с «Зенитом»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о спорном эпизоде с назначением пенальти в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:1).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'    

«А смысл в экспертно-судейскую комиссию обращаться? Ну обратимся, сейчас пока не знаю, но такие пенальти давать… Я бы назвал его VARовским. Конечно, недовольны. Ребята вышли в экспериментальном составе, были молодые футболисты, много кто дебютировал, но «Зенит» не лучшую игру показал. Хочу поблагодарить наших игроков за самоотдачу, двигаемся дальше. Также благодарю наших болельщиков, их было слышно, им большое спасибо», — приводит слова Газизова издание ТАСС.

Фото: Кадр из трансляции

В качестве главного арбитра встречу обслуживал Павел Кукуян из Сочи. Пенальти был назначен после подсказки и просмотра видеоассистента рефери (VAR) в концовке первого тайма. Форвард сине-бело-голубых Джон Дуран реализовал 11-метровый удар.

Напомним, сине-бело-голубые пробивали пенальти в третьем матче подряд.

Материалы по теме
«Зенит» сломил «Динамо» Евсеева в Кубке! Решил пенальти, который взбесил многих
Видео
«Зенит» сломил «Динамо» Евсеева в Кубке! Решил пенальти, который взбесил многих
