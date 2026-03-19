L'Équipe: разочарование Шевалье отсутствием практики может переплетаться с непониманием

Французское издание L'Équipe опубликовало материал, в котором поделилось подробностями ситуации вокруг вратаря «ПСЖ» Люка Шевалье, который потерял место в основном составе французского гранда из-за уверенной игры россиянина Матвея Сафонова.

«Шевалье не из тех, кто будет открыто говорить о своих переживаниях на тренировках. Вратарь явно не доволен сложившейся ситуацией, где разочарование отсутствием практики может переплетаться с непониманием. Но француз может рассчитывать на крепкую поддержку семьи, которая напоминает ему: есть определённая логика в том, что Сафонов в последнее время регулярно выходит в стартовом составе.

Близкие не скрывали от него, что с потерей статуса основного вратаря под угрозой оказалась и его позиция в сборной Франции, и не стоит удивляться, если Дидье Дешам в итоге сделает выбор в пользу другого голкипера», — говорится в материале L'Équipe.

Шевалье стал футболистом «ПСЖ» прошлым летом. Всего у новичка французского гранда 26 матчей, в которых он пропустил 28 мячей и 10 раз сыграл «на ноль».