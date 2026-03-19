Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Нас предупреждали о давлении». Капитан «Спартака» U15 — о первом турнире в Европе

Капитан «Спартака» U15 Никита Егоров рассказал, как игроки команды отнеслись к участию в международном турнире на территории Европы.

«Мы понимали, что в первую очередь представляем страну. Мы первыми поехали на такой турнир в Европу от России. Нас предупреждали о давлении — говорили, вся страна будет смотреть. Мы это приняли, старались и играли», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Юные футболисты «Спартака» заняли второе место на международном турнире в Венгрии, проиграв в финале «Эльче» U15 (0:2). По ходу соревнований красно-белые обыграли сверстников из «Марибора» (2:0) и «Аталанты» (0:0, пен. 8:7).

