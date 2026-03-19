Издание L'Équipe назвало основную проблему Шевалье, сравнив его с Сафоновым и Доннаруммой

Французское издание L'Équipe опубликовало материал, в котором поделилось мнением о проблеме вратаря «ПСЖ» Люка Шевалье, который потерял место в основном составе французского гранда из-за яркой игры россиянина Матвея Сафонова.

«Руководство и штаб «ПСЖ» определили основную проблему Шевалье так: его неспособность справляться именно с этим давлением. Российский вратарь показал, что способен принять этот вызов. В обоих матчах с «Челси» чувствовалось, что партнёры хотят выразить ему своё доверие: после каждого сейва, удачного действия или даже пропущенного мяча — слова поддержки, жесты одобрения, одобрительные взгляды, особенно со стороны дуэта защитников: Маркиньос — Пачо. У всей команды было огромное уважение к Доннарумме. Все понимают, что по своим природным данным и Сафонов, и Шевалье уступают итальянцу. Однако теперь они видят, что россиянин не станет препятствием на пути к завоеванию новой звезды», — говорится в материале L'Équipe.

Шевалье стал футболистом «ПСЖ» прошлым летом. Всего у новичка французского гранда 26 матчей, в которых он пропустил 28 мячей и 10 раз сыграл «на ноль». Сафонов выступает за парижан с 2024-го. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 15 матчей (1380 минут) во всех турнирах, пропустил в них 17 голов и шесть раз сыграл «на ноль».