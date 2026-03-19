Московское «Динамо» не может обыграть «Спартак» на выезде с 2018 года

Московское «Динамо» не может обыграть «Спартак» на выезде с 2018 года
Московское «Динамо» продлило безвыигрышную серию в выездных матчах со столичным «Спартаком» во всех турнирах. 18 марта в ответной игре 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России бело-голубые уступили со счётом 1:0, но смогли выйти в финал сетки благодаря крупной домашней победе в первой игре (5:3 по сумме двух матчей).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Ву – 57'    

В последний раз динамовцы смогли обыграть в гостях «Спартак» 13 мая 2018 года, победив со счётом 1:0 в матче 30-го тура Мир РПЛ сезона-2017/2018. После этого во всех турнирах бело-голубые потерпели от красно-белых шесть выездных поражений и шесть раз сыграли на «Лукойл Арене» вничью.

