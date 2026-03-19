Тренер «Спартака» рассказал, в чём российские юноши превосходят европейских ровесников

Тренер «Спартака» U15 Александр Иванцов рассказал, в чём российские футболисты на юношеском уровне превосходят европейских ровесников.

«Уровень был очень высокий. Все шесть клубов представляли разные страны, поэтому и игровые стили у всех разные. Могу сказать, что у нас, в России, есть достойный, конкурентоспособный турнир у юношей — ЮФЛ. Благодаря ему повышается общий уровень наших команд. По сути, мы достойно выглядели со всеми соперниками. Особенно в первых играх, когда было чуть больше сил.

Наверное, тактически на данный момент мы получше обучены. Мы уделяем много внимания этому аспекту и поэтому имели здесь некоторое преимущество перед соперниками. Но в физическом плане были и более готовые команды», — сказал Иванцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.