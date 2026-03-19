Капитан «Спартака» U15 рассказал о поздравлении от пограничников после турнира в Венгрии

Капитан «Спартака» U15 Никита Егоров рассказал о поздравлении от российских пограничников после турнира в Венгрии.

«Самое неожиданное поздравление было от российских пограничников! На паспортном контроле они спросили: «Из Стамбула летите?» Сказали, что смотрели все наши матчи, которые были выложены, болели за нас всем отделом!» — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» U15 занял второе место на международном футбольном клубном турнире в Венгрии. Турнир проходил с 12 по 15 марта в Будапеште на базе клуба «Гонвед». В соревновании также приняли участие «ПСЖ», «Аталанта», «Марибор» и «Эльче».