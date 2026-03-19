Расписание матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 19 марта

Сегодня, 18 марта, пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого состоится семь матчей.

Расписание матчей Лиги Европы 19 марта (время московское):

20:45. «Лион» – «Сельта»;

20:45. «Мидтьюлланн» – «Ноттингем Форест»;

20:45. «Фрайбург» – «Генк»;

23:00. «Астон Вилла» – «Лилль»;

23:00. «Бетис» – «Панатинаикос»;

23:00. «Рома» – «Болонья»;

23:00. «Порту» – «Штутгарт».

Напомним, финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы УЕФА пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле (Турция). Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.