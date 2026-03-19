Тренер академии «Спартака» рассказал, о чём общался с европейскими коллегами в Венгрии

Тренер «Спартака» U15 Александр Иванцов рассказал об общении с европейскими коллегами на международном турнире в Венгрии.

«Хорошая коммуникация была со всеми, с кем активно пересекались на турнире. В первую очередь со словенцами и итальянцами, с которыми играли в группе. Говорили и о футболе, и о том, что было бы здорово чаще встречаться. Думаю, им тоже понравилось с нами играть. Надеюсь, нас и дальше будут приглашать на турниры. В том числе потому, что мы конкурентоспособны и нам интересно противостоять», — сказал Иванцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» U15 занял второе место на международном футбольном клубном турнире в Венгрии. Турнир проходил с 12 по 15 марта в Будапеште на базе клуба «Гонвед». В соревновании также приняли участие «ПСЖ», «Аталанта», «Марибор» и «Эльче».