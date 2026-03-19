Тренер академии «Спартака» назвал игрока, за которым стоит последить

Тренер «Спартака» U15 Александр Иванцов выделил футболиста, за которым уже стоит начинать следить. Он выделил юного вратаря красно-белых Георгия Хаутова.

«Переход во взрослый футбол очень трудный, и не только в нашей стране. Тут много факторов должно срастись. Понятно, что мы были сильны в том числе и командным духом. Но сами организаторы турнира не зря выделили нашего вратаря Георгия Хаутова. Как говорится: «Вратарь — половина команды». Он доказал это и выглядел увереннее всех вратарей на турнире — при том, что за «Аталанту» играл основной вратарь юношеской сборной Италии. Если на фоне таких игроков выделили нашего, это достойное достижение», — сказал Иванцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.