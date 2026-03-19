Расписание матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 19 марта

Сегодня, 19 марта, состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги конференций на 19 марта (время — московское):
20:45. АЕК Афины – «Целе»;
20:45. «Ракув» – «Фиорентина»;
20:45. АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»;
20:45. «Майнц» – «Сигма Оломоуц»;
23:00. «Страсбург» – «Риека»;
23:00. «Спарта» Прага – «АЗ Алкмар»;
23:00. «Райо Вальекано» – «Самсунспор»;
23:00. «Шахтёр» – «Лех» Познань.
Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В прошлогоднем финале английская команда обыграла испанский «Бетис» (4:1).