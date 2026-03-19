Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 19 марта

Сегодня, 19 марта, состоится один матч Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 19 марта (время — московское):

1-й раунд 1/2 финала Пути регионов:

18:30. «Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва).

Победитель этой пары отправится во второй этап полуфинала Пути регионов, где сыграет с ЦСКА.

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.