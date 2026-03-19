Кагермазов — о матче «Зенита» с «Динамо» Мх: на любом другом стадионе это не пенальти

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов прокомментировал назначение пенальти в ворота его команды в матче с «Зенитом» после контакта с хавбеком петербуржцев Даниилом Кондаковым. Команды встретились в рамках 1/2 финала Пути регионов Кубка России. «Зенит» одержал победу со счётом 1:0, забив единственный мяч с пенальти. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

«Ни в коем случае с себя ответственности не снимаю, но я считаю, что на любом другом стадионе это не пенальти. Не скажу, что оно переломило игру. Конечно, «Зенит» всё равно играл с преимуществом. У нас было не особо много моментов. Но если бы не этот пенальти, игра точно сложилась бы по-другому», — сказал Кагермазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.