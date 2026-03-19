Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кагермазов — о матче «Зенита» с «Динамо» Мх: на любом другом стадионе это не пенальти

Комментарии

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов прокомментировал назначение пенальти в ворота его команды в матче с «Зенитом» после контакта с хавбеком петербуржцев Даниилом Кондаковым. Команды встретились в рамках 1/2 финала Пути регионов Кубка России. «Зенит» одержал победу со счётом 1:0, забив единственный мяч с пенальти. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'    

«Ни в коем случае с себя ответственности не снимаю, но я считаю, что на любом другом стадионе это не пенальти. Не скажу, что оно переломило игру. Конечно, «Зенит» всё равно играл с преимуществом. У нас было не особо много моментов. Но если бы не этот пенальти, игра точно сложилась бы по-другому», — сказал Кагермазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
«Зенит» сломил «Динамо» Евсеева в Кубке! Решил пенальти, который взбесил многих
Видео
«Зенит» сломил «Динамо» Евсеева в Кубке! Решил пенальти, который взбесил многих
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android