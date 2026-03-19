В «Тоттенхэме» прокомментировали победу над «Атлетико» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор высказался по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» Мадрид. «Шпоры» одержали победу в этой встрече со счётом 3:2, однако по сумме двух игр (5:7) выбыли из дальнейшего розыгрыша турнира.

«Конечно, ощущения и чувства смешанные. Мы выбыли из борьбы, но на поле сегодня была очень хорошая команда, игроки отлично сыграли, и энергетика была на высоте. С самого начала болельщики поняли, что команда сделает всё, что в её силах, с самого начала и до конца они были с нами, это было прекрасно. Спасибо им за это. При счёте 1:0 игроки поверили, что мы можем пройти дальше. Для нас это был ключевой момент игры. Очень важно было показать такую игру через три дня после матча с «Ливерпулем», — приводит слова Тудора официальный сайт «Тоттенхэма».