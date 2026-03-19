«Обратите внимание!» Орлов отметил интересную тенденцию в российском футболе

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отметил интересную тенденцию в российском футболе. По его наблюдениям, самые талантливые российские футболисты последних лет — уроженцы маленьких населённых пунктов и регионов.

«Обратите внимание! Вот откуда Кисляк? Старый Оскол, Белгородская область. Батраков — из Подмосковья, Орехово-Зуево. Обляков — из Ленинградской области. Карпукас — из Барнаула. Все те молодые таланты, которые появились, они не из Москвы. Ребята из регионов больше хотят. Я так думаю, и так получается на самом деле. А вот москвичи и петербуржцы...» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».