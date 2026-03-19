Игрок «Галатасарая» серьёзно повредил палец руки в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
Полузащитник «Галатасарая» Ноа Ланг серьёзно повредил палец руки во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Прошедшая на «Энфилде» встреча завершилась победой домашней команды со счётом 4:0.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Собослаи – 25' 2:0 Экитике – 51' 3:0 Гравенберх – 53' 4:0 Салах – 62'
На 75-й минуте Ланг врезался в рекламный щит у края поля, повредив палец. У футболиста началось кровотечение, некоторое время он провёл на газоне. С поля его унесли на носилках.
Фото: Кадр из трансляции
На стадии раунда плей-офф Лиги чемпионов «Галатасарай» по сумме двух встреч победил «Ювентус» со счётом 7:5. Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
