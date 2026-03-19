Игрок «Галатасарая» серьёзно повредил палец руки в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Полузащитник «Галатасарая» Ноа Ланг серьёзно повредил палец руки во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Прошедшая на «Энфилде» встреча завершилась победой домашней команды со счётом 4:0.

На 75-й минуте Ланг врезался в рекламный щит у края поля, повредив палец. У футболиста началось кровотечение, некоторое время он провёл на газоне. С поля его унесли на носилках.

Фото: Кадр из трансляции

На стадии раунда плей-офф Лиги чемпионов «Галатасарай» по сумме двух встреч победил «Ювентус» со счётом 7:5. Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.