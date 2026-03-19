В «Галатасарае» назвали переломный момент проигранного матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук рассказал, что травма нападающего команды Виктора Осимхена стала переломным моментом по ходу ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4). Осимхен покинул поле на 46-й минуте.

«Психологически переломным моментом стала травма Осимхена. Рука сильно его беспокоила. Он не был готов на 100%. Поначалу мы шли в прессинг… Хотел бы поздравить «Ливерпуль» с победой, а нам добиться желаемого не удалось.

Ланга отвезли в больницу. Если понадобится операция, соответствующее решение будет принято незамедлительно», — приводит слова Бурука официальный сайт УЕФА.