Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В «Галатасарае» назвали переломный момент проигранного матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук рассказал, что травма нападающего команды Виктора Осимхена стала переломным моментом по ходу ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4). Осимхен покинул поле на 46-й минуте.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Собослаи – 25'     2:0 Экитике – 51'     3:0 Гравенберх – 53'     4:0 Салах – 62'    

«Психологически переломным моментом стала травма Осимхена. Рука сильно его беспокоила. Он не был готов на 100%. Поначалу мы шли в прессинг… Хотел бы поздравить «Ливерпуль» с победой, а нам добиться желаемого не удалось.

Ланга отвезли в больницу. Если понадобится операция, соответствующее решение будет принято незамедлительно», — приводит слова Бурука официальный сайт УЕФА.

