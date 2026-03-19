В «Галатасарае» назвали переломный момент проигранного матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук рассказал, что травма нападающего команды Виктора Осимхена стала переломным моментом по ходу ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4). Осимхен покинул поле на 46-й минуте.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Собослаи – 25' 2:0 Экитике – 51' 3:0 Гравенберх – 53' 4:0 Салах – 62'
«Психологически переломным моментом стала травма Осимхена. Рука сильно его беспокоила. Он не был готов на 100%. Поначалу мы шли в прессинг… Хотел бы поздравить «Ливерпуль» с победой, а нам добиться желаемого не удалось.
Ланга отвезли в больницу. Если понадобится операция, соответствующее решение будет принято незамедлительно», — приводит слова Бурука официальный сайт УЕФА.
