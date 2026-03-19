Игрок «Спартака» Зобнин: в матче с «Динамо» хотелось создавать больше моментов

Футболист «Спартака» Роман Зобнин высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Красно-белые одержали победу в этой встрече со счётом 1:0, однако дальше по турнирной сетке прошли бело-голубые, выиграв по сумме двух матчей — 5:3.

«Первые минуты в матче с «Динамо» были хорошие. Было пару хороших подходов и моментов. Потом понятно, что и «Динамо» адаптировалось к футболу. Хотелось больше моментов создавать. В первом тайме не получилось», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Действующим победителем Кубка России по футболу является московский ЦСКА.