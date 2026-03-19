Бубнов обозначил, что Сергей Семак сделал правильно в матче «Зенита» со «Спартаком»
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о решениях главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45' 2:0 Дуран – 81'
«То, что у «Спартака» были подходы, это учитывал Семак. И поэтому они укрепили оборону и очень надёжно играли. И во втором тайме вместо того, чтобы добивать «Спартак» у себя дома, они, наоборот, посмотри, кого выпустили. Они стали защитников выпускать. Из нападающих — только Энрике и молодого пацана в конце выпустили. Даже так: не из нападающих, а из группы атаки. Вот что Семак тактически сделал и правильно они всё сделали», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
