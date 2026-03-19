Вратарь «Динамо» Мх Волк: запрыгивания на стол Евсеева — крутой перформанс для всех нас

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о главном тренере Вадиме Евсееве.

«Вадим Валентинович — строгий тренер. Он самодостаточный, уверенный в себе, в своих действиях, в своих решениях. Понимает, что делает. Наверное, все эти качества есть у любого топового тренера. Его запрыгивания на стол — очень крутой перформанс для всех нас. Думаю, это достаточно несвойственно для нашей республики. Но он в том числе таким образом разбавил атмосферу в команде. Думаю, никто не будет против, если мы побеждаем», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

50-летний Вадим Евсеев возглавил «Динамо» 29 декабря 2025 года.