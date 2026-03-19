Дуран — о матче «Зенита» с «Динамо» Мх: судьи поставили пенальти, значит, нарушение было

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Джон Дуран высказался по итогам матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу Дурана с пенальти. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

«Мы забили только один гол, но это футбол. Конечно, хотели забить ещё, но соперник хорошо играл в обороне. Что касается пенальти, если судьи так решили, значит, было нарушение. Если говорить про Кондакова — это отличный игрок, который как раз заработал пенальти для нас. Рады, что смогли победить и пройти дальше.

Теперь у нас все мысли про следующий матч с «Динамо». Будем работать и нацеливаться на победу в этой игре», — приводит слова Дурана Metaratings.