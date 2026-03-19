Александр Бубнов считает, что Соболева должны были удалять в матче «Зенит» — «Спартак»
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о спорном моменте по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0), когда нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев ударил локтем в лицо полузащитнику красно-белых Наилю Умярову. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).
1:0 Соболев – 45' 2:0 Дуран – 81'
— Это вообще, на мой взгляд, ужас. Чистое удаление. Чистейшее вообще.
— Да. Даже прямое! Чего? Он его замочил. Прям в шею [ударил]. Ну, не в шею, в лицо. Локтем, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
По состоянию на сегодняшний день «Зенит» (45) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (35) — шестой. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (46).
